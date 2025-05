Incidente sulla statale 115 scontro fra quattro auto | minorenne soccorso con l' elicottero

Un grave incidente sulla statale 115 a Sciacca, all’altezza di Contrada San Giorgio, coinvolge quattro auto e causa diversi feriti, tra cui un minorenne in condizioni critiche. L’elisoccorso è intervenuto per il soccorso urgente, mentre la viabilità è temporaneamente rallentata. Un episodio che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Incidente stradale con diversi feriti di cui almeno uno in gravi condizioni nella statale 115, all'altezza di contrada San Giorgio, a Sciacca. A scontrarsi sono state quattro automobili. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso per soccorrere un minorenne in condizioni critiche. La strada, al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it