Incidente sulla statale 115 scontro fra 4 auto | grave minorenne ferito l' arcivescovo

L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è rimasto ferito in un grave incidente sulla statale 115 a Sciacca, coinvolgendo quattro auto. Damiano, alla guida di una T-Roc bianca, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Un minorenne è rimasto gravemente ferito nello scontro, mentre le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è rimasto ferito in un incidente stradale nella statale 115, all'altezza di contrada San Giorgio, a Sciacca. A scontrarsi sono state quattro automobili. Damiano era al volante di una T-Roc bianca. Il personale del 118 lo ha trasportato in ospedale.

Incidente sulla statale 115, scontro fra quattro auto: minorenne soccorso con l'elicottero

Un grave incidente sulla statale 115 a Sciacca, all’altezza di Contrada San Giorgio, coinvolge quattro auto e causa diversi feriti, tra cui un minorenne in condizioni critiche.

Incidente tra due auto nei pressi della statale: scontro sulla rampa

Questa mattina, venerdì 16 maggio 2025, si è verificato un incidente stradale tra due auto nei pressi della statale 7, all'incrocio con la provinciale Francavilla Fontana - Ceglie Messapica.

Incidente sulla Statale 100 nel Barese: scontro tra auto e trattore, strada chiusa

Sabato 17 maggio, sulla Statale 100 nel Barese vicino a Sammichele, si è verificato un incidente tra un'auto e un trattore.

Incidente stradale sulla Ss115, 9 feriti e giovane in prognosi riservata

Un brutto incidente stradale si è verificato alle prime luci dell'alba lungo la strada statale 115, in territorio di Licata

Scontro tra auto a Licata: quattro feriti

La viabilità nella zona è stata momentaneamente interrotta in attesa di liberare la carreggiata dai veicoli coinvolti.

SS 115, incidente con 3 mezzi coinvolti alle 4 del mattino

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 4 del mattino sulla Strada Statale 115, in territorio di Licata. Secondo la prima ricostruzione sono tre i mezzi coinvolti nel sinistro.