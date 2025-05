Incidente stradale a La Cassa automobile si ribalta vicino al cimitero | 2 feriti

Un incidente autonomo si è verificato questo pomeriggio a La Cassa, vicino al cimitero, dove un'auto si è cappottata. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice verde all'ospedale di Cirie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Reale. Seguici su WhatsApp per aggiornamenti in tempo reale.

Un’automobile si è cappottata questo pomeriggio – sabato 24 maggio 2025 – in modo autonomo vicino al cimitero di La Cassa. Due persone sono state trasportate in codice verde presso l’ospedale di Cirie. Sul posto è intervenuta la Croce Reale. Iscriviti al canale TorinoToday su WhatsApp e segui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente stradale a La Cassa, automobile si ribalta vicino al cimitero: 2 feriti

