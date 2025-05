Incidente mortale sui binari | sospesa la circolazione dei treni

Un incidente mortale sui binari ha causato la sospensione improvvisa della circolazione ferroviaria tra Verona, Brescia e Milano, provocando forti disagi a pendolari e viaggiatori. La linea nei pressi di Chiari è rimasta interdetta, con ritardi e cancellazioni che si sono estesi lungo l'intera tratta, creando un pomeriggio di passione per chi viaggia lungo questa importante direttrice.

