Incidente in quad | grave 41enne soccorso con Pegaso Ferito il figlio minorenne

Un incidente in quad a Sestino ha coinvolto un 41enne e suo figlio minore, entrambi feriti. Il padre è stato soccorso con un'eliambulanza Pegaso, mentre il figlio minore è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto durante un'escursione nel territorio comunale, lungo il passo della Spugna, alle 15 circa. I sanitari sono intervenuti prontamente per prestare soccorso alle due persone coinvolte.

Incidente durante una escursione in quad: padre e figlio (minorenni) sonon rimasti feriti. Il drammatico episodio è avvenuto alle 15 circa nel territorio comunale di Sestino. I sanitari dell'emergenza sanitaria sono intervenuti lungo il passo della Spugna dove due persone avevano avuto un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Incidente in quad: grave 41enne soccorso con Pegaso. Ferito il figlio minorenne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente in quad: grave 41enne soccorso con Pegaso. Ferito il figlio minorenne

Un grave incidente in quad si è verificato alle 15 nel territorio di Sestino durante un'escursione. Un 41enne e il suo figlio minorenne sono rimasti feriti, con il padre trasportato d'urgenza con Pegaso.

Incidente sul lavoro a San Benedetto Po, cade dal tetto di un edificio: grave 41enne

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Benedetto Po, nel Mantovano, quando un uomo di 41 anni è caduto da un tetto ed è stato ricoverato in condizioni gravi.

Tre incidenti nell’Aretino: grave un 41enne caduto da un quad

Tre incidenti stradali si sono verificati oggi nell’Aretino, con il più grave al Passo della Spugna, nel comune di Sestino.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tre incidenti nell’Aretino: grave un 41enne caduto da un quad

Riporta msn.com: Pomeriggio impegnativo per i soccorritori. Un 18enne ricoverato in serie condizioni, ma non in pericolo di vita ...

Incidente in quad: grave 41enne soccorso con Pegaso. Ferito il figlio minorenne

Scrive arezzonotizie.it: Dramma lungo il Passo della Spugna: il mezzo sarebbe uscito di strada finendo nella campagna circostante ...

Incidente con il quad, 41enne in codice rosso

Lo riporta teletruria.it: Incidente con il quad, alle 15, lungo il Passo della Spugna, a Sestino. Un 41enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. Necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1 ...

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!