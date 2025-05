Incidente in Pedemontana il dubbio da chiarire | il pullman andava a una velocità doppia del camion tamponato

L'incidente in Pedemontana, avvenuto il 24 maggio 2025 a Lomazzo, solleva il dubbio sulla velocità del bus, che percorreva il doppio rispetto al camion tamponato. Mentre il conducente del bus usciva dalla terapia intensiva, la Polizia ha recuperato gli effetti degli studenti coinvolti, tra cui quelli della maestra di 43 anni, Domenica Russo, deceduta nel tragico incidente.

Lomazzo (Como), 24 maggio 2025 – Mentre il conducente del bus su cui lunedì è morta la maestra di 43 anni Domenica Russo usciva dalla Terapia intensiva di Varese, la Polizia stradale di Busto Arsizio ha recuperato gli zainetti e gli altri effetti personali degli scolari che viaggiavano sul pullman, li ha portati a scuola e riconsegnati. Le indagini si stanno occupando di recuperare i referti, i dati completi e verificati di tutti i soggetti coinvolti, e ogni atto necessario a configurare i titoli di reato su cui gli agenti dovranno lavorare, in attesa di avere gli esiti delle verifiche più tecniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente in Pedemontana, il dubbio da chiarire: il pullman andava a una velocità doppia del camion tamponato

