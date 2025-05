Incidente in corso Turati finisce con l' auto sui binari del tram 4 | circolazione bloccata per oltre due ore

Venerdì 23 maggio 2025, alle 19.15, un incidente in Corso Turati angolo via Vespucci ha causato l’automobile rimasta sui binari del tram linea 4, bloccando la circolazione per oltre due ore. L’accaduto ha generato gravi disagi al trasporto pubblico locale, con ripercussioni sulla viabilità e sui passeggeri coinvolti.

Finisce con l'automobile sui binari della linea 4 creando disagi al trasporto pubblico locale. Il fatto è accaduto intorno alle 19.15 di ieri – venerdì 23 maggio 2025 – in corso Turati angolo via Vespucci quando un'automobile si è inserita ed è rimasta incastrata nella sede dei binari.

