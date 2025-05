Incidente a Follonica | muore nello scontro Variante chiusa e poi riaperta

Follonica, 24 maggio 2025 – Un tragico incidente sulla Variante Aurelia tra Follonica Nord e Est ha causato la morte di un motociclista, coinvolto in uno scontro con un'auto. L’incidente, avvenuto mentre entrambi i veicoli viaggiavano verso Roma, ha portato alla chiusura temporanea della strada, creando notevoli disagi nel traffico della zona.

Follonica, 24 maggio 2025 - Tragedia sulla Variante Aurelia, tra gli svincoli di Follonica Nord e Follonica Est. Un motociclista è morto nell'incidente con un'auto. Entrambi i mezzi stavano andando in direzione Roma quando si sono scontrati. La Variante è stata chiusa, con ripercussioni per il traffico. Intervento del 118 con ambulanza e automedica. Attivato anche l'elisoccorso. Per il motociclista non c'è stato niente da fare, nonostante ogni tentativo di rianimazione.

