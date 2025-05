Incidente a Bereguardo ciclista investito da un’auto | morto 74enne

Un tragico incidente si è verificato a Bereguardo, nel Pavese, dove un ciclista di 74 anni di Trivolzio è stato investito da un'auto, perdendo la vita. L'incidente è avvenuto questa sera, sabato 24 maggio, poco dopo le 20, all'incrocio tra via Pavia e il Quartiere Villette. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento.

Bereguardo (Pavia), 24 maggio 2025 - Ciclista investito da un'auto: morto 74enne di Trivolzio. Il tragico incidente è successo nella serata di oggi, sabato 24 maggio, poco dopo le 20, a Bereguardo, in corrispondenza del Quartiere Villette, all'incrocio tra via Pavia, tratto urbano della Provinciale 526 "dell'Est Ticino", e via Roma, la Sp22 verso Trivolzio. Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, inviati in codice rosso sia con un'ambulanza, della Croce Rossa di Casorate Primo, che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it