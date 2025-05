Incidente a Arcore Marinella Malacrida non ce l’ha fatta | morta la donna finita sotto un camion mentre era in bici

A Arcore, il 24 maggio 2025, si conclude tristemente la vicenda di Marinella Malacrida, 72 anni, deceduta dopo un grave incidente in bicicletta. La donna era rimasta ferita mercoledì scorso quando era stata investita da un camion. Purtroppo, le ferite riportate sono risultate fatali, portando alla perdita di una persona stimata nella comunità di Monza e Brianza.

Arcore (Monza e Brianza), 24 maggio 2025 – Non ce l’ha fatta Marinella Malacrida, la donna di 72 anni rimasta gravemente ferita la mattina di mercoledì 21 maggio in un incidente stradale ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. La pensionata mercoledì mattina è finita sotto a un camion mentre era in bicicletta in via Monte Rosa. L'incidente si è verificato a un incrocio, nelle vicinanze degli stabilimenti Rovagnati, intorno alle 10.30. A causa dei gravi traumi subiti, la 72enne è stata trasportata in elicottero al pronto soccorso ed è stata ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Arcore, Marinella Malacrida non ce l’ha fatta: morta la donna finita sotto un camion mentre era in bici

È morta Marinella Malacrida, la donna investita in bici ad Arcore

È morta Marinella Malacrida, la donna investita in bicicletta ad Arcore. La pensionata di 72 anni, residente a La Cà, è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina in via Monte Rosa.

