Incendio sul tetto di un palazzo | a fuoco i pannelli fotovoltaici

Il 24 maggio a Limena, un incendio ha coinvolto i pannelli fotovoltaici di un condominio in via Papa Luciani. I vigili del fuoco sono intervenuti tutto il pomeriggio per domare le fiamme sul tetto. Primi sul posto, anche il sindaco Stefano Tonazzo ha diramato l’allerta, garantendo supporto e sicurezza per i residenti. Nessuna famiglia è rimasta ferita.

Per tutto il pomeriggio odierno, 24 maggio, i vigili del fuoco hanno lavorato a Limena per un incendio che ha interessato i pannelli fotovoltaici di un condominio di via Papa Luciani. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell'emergenza è stato il sindaco Stefano Tonazzo che ha diramato l'allerta.

