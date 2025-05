Incendio scoppia in un condominio | morta donna di 43 anni e i suoi 3 figli Fermato un uomo a Londra

Un terribile incendio nel quartiere Brent di Londra ha causato la morte di una donna di 43 anni e dei suoi tre figli, di 15, 8 e 4 anni. L'incidente ha devastato due abitazioni, e nelle ultime ore è stato fermato un uomo di 41 anni con l’accusa di omicidio plurimo. Un dramma che ha sconvolto la comunità e solleva molte domande.

Dramma nel quartiere Brent di Londra dove una donna e i figli di 15, 8 e 4 anni sono morti a seguito di un incendio che ha sventrato due abitazioni. Fermato un uomo di 41 anni per omicidio plurimo.

