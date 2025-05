Incendio a Sesto Fiorentino | a fuoco auto elettrica e due furgoni FOTO

Ieri sera a Sesto Fiorentino, in via Tevere, un incendio ha distrutto un'auto elettrica e due furgoni. L'allarme è scattato intorno alle 23, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco di Firenze Ovest. Le fiamme, visibili nelle foto, hanno causato ingenti danni, lasciando le auto completamente carbonizzate.

Veicoli a fuoco ieri sera in via Tevere, a Sesto Fiorentino. L'allarme è scattato intorno alle 23 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra e un'autobotte. Le fiamme hanno completamente distrutto un'auto elettrica e due furgoni, sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incendio a Sesto Fiorentino: a fuoco auto elettrica e due furgoni / FOTO

