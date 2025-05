In UniBg un incontro per comprendere il ruolo delle aziende per un futuro più sostenibile

A Bergamo, l'Università di Bergamo organizza un incontro per esplorare il ruolo delle aziende nel costruire un futuro sostenibile. Focus su governance, accountability e innovazione sociale, temi chiave per rispondere alle nuove sfide e promuovere un modello responsabile e innovativo di business. Un'occasione per condividere idee e strategie per un domani più verde e etico.

Bergamo. Comprendere il ruolo delle aziende nella costruzione di un futuro più sostenibile e responsabile rispondendo alle nuove esigenze di governance, accountability e innovazione sociale. Questi i temi cruciali che verranno discussi in occasione dell’incontro “Le sfide del futuro per le aziende tra accounting, sostenibilità e welfare responsabile” organizzato dal dipartimento di Scienze Aziendali dell’ Università di Bergamo per martedì 27 maggio, alle 15 nell’aula 1 Moroni della sede di via dei Caniana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In UniBg un incontro per comprendere il ruolo delle aziende per un futuro più sostenibile

Contenuti che potrebbero interessarti

Il ruolo dell’Europa per la pace: incontro pubblico con l’europarlamentare Tarquinio ad Arezzo

Il 15 maggio 2025, Arezzo ospiterà un incontro pubblico con l'europarlamentare Tarquinio, organizzato dal Partito Democratico.

Cosa ci ha detto l’incontro di Roma sulla strategia di Giorgia Meloni (e sul ruolo dell’Italia)

L'incontro di Roma tra Vance, Rubio e von der Leyen rappresenta un banco di prova per la strategia di Giorgia Meloni e il ruolo dell’Italia sulla scena internazionale.

Mattarella, Draghi ,gli imperi e il ruolo chiave dell'Italia

Nel dibattito europeo attuale, le parole del presidente Sergio Mattarella e dell'ex premier Mario Draghi segnano l'urgenza di un’azione collettiva.

Laureati PGST al lavoro sul territorio