Stava girando per le vie di Lana con un coltello di grosse dimensioni e i cittadini, spaventati, non hanno avuto altra scelta se non chiamare i carabinieri. Il fatto è successo nei giorni scorsi. Alla vista dei militari allertati dalle chiamate alla centrale operativa, lui, un 30enne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - In giro di notte per la città con un grosso coltello

