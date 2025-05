In fiamme l’auto del presidente della Civitas

Nella notte a Civitanova Marche un incendio doloso ha devastato una Mercedes intestata alla moglie del presidente della Civitas, Antonio Carusone. L'episodio segue recenti minacce ricevute dallo stesso Carusone, e un filmato confermerebbe la natura dolosa dell’attacco, alimentando suspense e preoccupazione nella cittadina sulle eventuali implicazioni di questa intimidazione.

Civitanova Marche, 24 maggio 2025 – Auto in fiamme nella notte, brucia una Mercedes parcheggiata lungo la strada. È intestata alla moglie di Antonio Carusone, il presidente della Civitas, che nei giorni scorsi aveva ricevuto alcune minacce. L’incendio è doloso: un filmato non lascerebbe dubbi sul punto. L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte in via Tassoni, nella zona di San Marone, non distante dalla statale Adriatica. A dare l’allarme, a mezzanotte e venti, è stato un passante che ha visto le fiamm e e ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In fiamme l’auto del presidente della Civitas

Macerata, bruciata l'auto della moglie di Carusone (presidente Civitas): caccia al piromane; Auto in fiamme a Civitanova, la scena ripresa dalle telecamere: indagini per incendio doloso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

