In città, l'informazione non si ferma mai, nemmeno durante i giorni di festa. Ecco l'elenco delle edicole aperte domani, garantendo un servizio continuo: dall'Aeroporto di Bologna alla Centro C. Lame e Piazza Azzarita, per restare sempre aggiornati.

Di seguito, la lista delle edicole che rimarranno aperte domani, nonostante il festivo. Aeroporto di Bologna, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto;. Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra;. piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita;. piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri;. piazza Dei Tribunali 2, Dali;. piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro;. piazza Medaglie D’Oro 2, Ares;. piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini;. piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In città l’informazione non si ferma mai

