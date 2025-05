Imbrattati i muri dell’ex Cavanis

Imbrattati i muri dell'ex Cavanis a Porcari, probabilmente durante la notte. Sul luogo, scritte in rosso e nero di recente realizzazione sono state trovate in una zona isolata. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare gli autori, in un intervento che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il decoro del sito.

Imbrattati i muri dell’ex complesso Cavanis a Porcari. La scoperta ieri, in una zona abbastanza isolata. Scritte di colore rosso e nero vergate probabilmente la scorsa notte. Si proverà a verificare l’identità degli autori con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Inutile sottolineare come l’episodio ha scatenato la reazione di tutto il paese, perché al Cavanis hanno studiato generazioni di porcaresi. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, lancia un appello agli autori, che escano allo scoperto e che provvedano a cancellare le scritte, ripristinando la situazione precedente: "Abbiamo trovato rifiuti abbandonati nonostante ci siano i cestini e varie scritte sul muro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imbrattati i muri dell’ex Cavanis

