Il vero motivo del rilancio di Trump sui dazi all' Ue Cosa scrive il Wall Street Journal

Secondo il Wall Street Journal, il rilancio di Trump sui dazi all'UE nasce dalla sua frustrazione per la lentezza dei negoziati e la mancanza di azioni decise da parte dell’Europa contro Pechino. Il presidente americano sarebbe infastidito dalla mancanza di progressi e mira a esercitare maggiore pressione, sfruttando le tensioni commerciali per proteggere gli interessi degli Stati Uniti.

Il presidente Usa sarebbe a dir poco infastidito della lentezza con cui procedono i negoziati con l'Unione europea sui dazi. Ed anche dal fatto che l'Europa non ha ancora usato il pugno duro contro Pechino 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il vero motivo del rilancio di Trump sui dazi all'Ue. Cosa scrive il Wall Street Journal

Approfondisci con questi articoli

Dal finto papa Trump al vero Papa Prevost

Nel tumulto del Conclave, una foto sorprendente cattura l'attenzione: dal finto papa Trump al vero papa Prevost.

Perché gli ascensori hanno gli specchi: il vero motivo non è quello che immagini

Gli specchi negli ascensori sono molto più di un semplice accessorio estetico. Anche se possono sembrare pratici per un veloce ritocco di trucco o acconciatura, la loro presenza ha motivazioni ben più profonde.

Le sorelle Rodriguez non si parlano più. Ecco il vero motivo

(?? Campo content non trovato)

The REAL Reason Trump HATES the Media

Video The REAL Reason Trump HATES the Media Video The REAL Reason Trump HATES the Media

Le notizie più recenti da fonti esterne

Borse, il vero freno alla furia di Trump può diventare il mercato obbligazionario in difficoltà. Bitcoin a nuovi record e dollaro pesante

Riporta msn.com: Gli investitori sono preoccupati che il pacchetto fiscale di Trump in discussione al Congresso possa portare il debito Usa a livelli poco sostenibili. Borse europee attese aprire in calo. A Piazza Aff ...

Il vero motivo per cui i governi europei detestano così tanto Donald Trump

Da msn.com: Ora che Trump ci chiede di pagare dazio, lo detestiamo. [email protected] The post Il vero motivo per cui i governi europei detestano così tanto Donald Trump appeared first on ...

Salta il vertice UE-USA: il vero motivo dietro la fuga di Trump

Come scrive msn.com: nonostante i tentativi statunitensi di contenere l’escalation commerciale. L'articolo Salta il vertice UE-USA: il vero motivo dietro la fuga di Trump proviene da Insider Post.