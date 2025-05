Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore presentazione del libro a Roma

Vieni a scoprire "Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore" di Dario Vassallo, il 27 maggio a Roma. La presentazione si terrà alle 17 nella Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina, con interventi tra cui il saluto del vice presidente della Camera. Un'occasione per conoscere la storia di un sindaco pescatore e la politica con animo genuino.

ROMA – Martedì 27 maggio, a partire dalle ore 17, presso la Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina si svolgerà la presentazione del libro “Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore”, di Dario Vassallo. Sono previsti nell’occasione i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa. Interviene l’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo “Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore”, presentazione del libro a Roma L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il vento tra le mani – Vita politica del sindaco pescatore”, presentazione del libro a Roma

