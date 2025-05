Il turista italiano torturato a New York | Legato mani e piedi e minacciato con una motosega

Un turista italiano è stato aggredito a New York, legato e minacciato con una motosega, ma è riuscito a scappare e denunciare l’accaduto. Arrivato negli Stati Uniti il 6 maggio, aveva affittato una casa a SoHo con un trader di criptovalute. John Woeltz, 37 anni, è stato arrestato. La vicenda ha sconvolto la comunità locale e sollevato questioni sulla sicurezza.

riuscito a scappare e a denunciare tutto alla polizia. Il turista italiano era arrivato negli Usa il 6 maggio. Aveva preso in affitto una casa insieme a un trader che si occupa di criptovalute. L’abitazione si trova al numero 38 di Prince Street, a SoHo. John Woeltz, 37 anni, è stato invece arrestato a Lower Manhattan. Gli agenti l’hanno portato via mentre era in accappatoio e senza scarpe. Le Polaroid. A quanto pare i due erano in affari insieme proprio nelle criptovalute. L’italiano è stato sequestrato e torturato per due settimane. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il turista italiano torturato a New York: «Legato mani e piedi e minacciato con una motosega»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per due settimane a New York, dove viveva con un trader di criptovalute che aveva affittato l’appartamento.

Turista italiano rapito e torturato a New York, arrestato il sospettato

Un turista italiano rapito e torturato a New York è riuscito a fuggire, denunciando l'aggressore, ora arrestato dalla polizia.

Wicked | Il poster italiano della seconda parte

Universal Pictures ha lanciato ufficialmente la campagna promozionale per il tanto atteso film **Wicked – Parte 2**, in arrivo a novembre.

Altre fonti ne stanno dando notizia

New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto; Sequestrato e torturato a New York per due settimane, turista italiano riesce a scappare. Arrestato un uomo; New York. Brutta avventura per un turista italiano, sequestrato e torturato per due settimane; Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York: ora è salvo. 🔗Cosa riportano altre fonti

New York, turista italiano rapito e torturato per settimane in un appartamento: arrestato un trader di criptovalute

Scrive ilmessaggero.it: Un turista italiano è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per alcune settimane, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, che è stato ...

'Turista italiano rapito e torturato per settimane a New York'

Come scrive msn.com: Un turista italiano è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per alcune settimane, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, che è stato fermato dalla polizia. (ANS ...

Sequestrato e torturato a New York per due settimane, turista italiano riesce a scappare. Arrestato un uomo

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...