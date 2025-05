Il tram 19 torna a Prati ed avrà un nuovo capolinea non a piazza Risorgimento

Il tram 19 torna a Prati con un nuovo capolinea, spostato in attesa dei lavori su via Barletta. L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha chiesto ad Atac di ripensare la linea tranviaria, annunciando importanti modifiche per migliorare il servizio e la viabilità nel quartiere.

Il tram 19 ritornerà a Prati ed avrà un nuovo capolinea in attesa della fine dei lavori su via Barletta. L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha firmato una memoria di Giunta con la quale ha chiesto ad Atac di progettare importanti cambiamenti per quanto riguarda la linea tranviaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il tram 19 torna a Prati ed avrà un nuovo capolinea (non a piazza Risorgimento)

Argomenti simili trattati di recente

ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2025: GERRI (19%), L’ISOLA DEI FAMOSI (17,5%), TORNA CADUTA LIBERA (17,8%+18,1%), SINNER (13,9%)

Il 12 maggio 2025, gli ascolti TV hanno rivelato una serata ricca di emozioni. Con "Gerri" che conquista il pubblico a 19 punti e "L'Isola dei Famosi" che si mantiene forte a 175, la competizione si accende.

Torna GialappaShow: settima puntata lunedì 19 maggio, chi affianca Forest

Torna GialappaShow con la settima puntata lunedì 19 maggio, alle 21.30! Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con il loro inconfondibile stile irriverente, sono pronti a intrattenervi.

ASCOLTI TV 12 MAGGIO 2025: GERRI (19%), L’ISOLA DEI FAMOSI (17,5%), TORNA CADUTA LIBERA (17,8%+18,1%), SINNER (13,9%)

Il 12 maggio 2025 è stato un lunedì ricco di emozioni televisive, con ascolti significativi per programmi come "Gerri" e "L'Isola dei Famosi", trasmessi eccezionalmente nel corso della settimana.

Tram a carrelli in ripresa a Milano #ottobre #2023 #2023shorts #milano

Video Tram a carrelli in ripresa a Milano #ottobre #2023 #2023shorts #milano Video Tram a carrelli in ripresa a Milano #ottobre #2023 #2023shorts #milano

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il ritorno del tram a Prati nel 2026: capolinea in viale delle Milizie; Roma, Prati riavrà il suo tram 19; Tram: nel 2026 il 19 tornerà a viale delle Milizie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ritorno del tram a Prati nel 2026: capolinea in viale delle Milizie

Da roma.repubblica.it: Il tram 19 torna a Prati. Lo farà il prossimo anno, nei primi mesi del 2026. Ma il capolinea non sarà a piazza Risorgimento a causa del cantiere per la nuova fermata Ottaviano della linea C che si apr ...

Via Ottaviano, l'appello: "Rivogliamo il tram 19". Lavori metro C dal 2026

Lo riporta iltempo.it: Petizione online rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per fare tornare il tram 19 su via Ottaviano e a ... Una volta oltrepassato il rione Prati e realizzato l’ulteriore, importante ...

Tram 19, ecco perché rischia di non tornare più a piazza Risorgimento

Secondo msn.com: Il tram 19 nella sua veste originaria, cioè da piazza dei Gerani a piazza Risorgimento, rischia una lunga assenza dai binari. La linea è già modificata da novembre, a causa dei lavori al ...