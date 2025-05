Il telefono della liberazione Nuova ’casa’ a Scarperia

A Scarperia, nel Museo della Linea Gotica di Ponzalla, sarà allestito il telefono della liberazione: un simbolo della resistenza e della lotta per la libertà. Attraverso la storia di Erio Breri, vigile urbano e aderente a Giustizia..., il telefono racconterà alle scolaresche e ai visitatori un’avventura di coraggio e speranza durante un periodo cruciale della nostra storia.

A Palazzo Vecchio ‘non c’era linea’. Ma al ‘telefono’ della liberazione qualcuno si è sentito di rispondere: sarà esposto nel Museo della Linea Gotica di Ponzalla (Scarperia). Alle scolaresche e ai turisti in visita testimonierà l’avventurosa storia di Erio Breri, vigile urbano che aderì a Giustizia e Libertà e della sua squadra, che attraversarono il corridoio Vasariano per stabilire le comunicazioni tra gli alleati e la Firenze occupata dai nazifascisti. Custodirono quel segreto a rischio della vita, finché non arrivò la comunicazione dal comando alleato, il 10 agosto ’44: pronti per l’insurrezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il telefono della liberazione. Nuova ’casa’ a Scarperia

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

Castelnuovo, al via i lavori per la nuova Casa della Comunità

Castelnuovo Rangone avvia i lavori per la nuova Casa della comunità, un polo innovativo dedicato alla salute.

Il Rugby Lucca ha una nuova casa: inaugurato il campo a San Cassiano

Il Rugby Lucca celebra un traguardo importante: l'inaugurazione del nuovo campo a San Cassiano. Domenica 11 maggio 2025, alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Mario Pardini, è stato ufficialmente consegnato l'impianto, ristrutturato e rimesso a norma, pronto ad accogliere atleti e tifosi per nuove emozionanti sfide.

