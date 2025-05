Il Sunderland vola in Premier League | sorride anche la Roma grazie a Le Fée

Il Sunderland vola in Premier League, regalando una notte storica ai suoi tifosi dopo aver battuto lo Sheffield United nella finale dei playoff di Championship. La vittoria, per 2-1, segna la promozione in una Premier League appassionante, mentre la Roma sorride grazie a Le Fée. Un momento di grande entusiasmo nel calcio britannico e internazionale.

La finale dei playoff di Championship si è tinta di rosso e nero. Il Sunderland ha battuto lo Sheffield United con un emozionante 2-1 e conquista così la promozione in Premier League, completando una stagione entusiasmante e regalando una notte storica ai suoi tifosi. Ma a sorridere, seppur da lontano, c’è anche la Roma: con il salto nella massima serie inglese, si sblocca l’ obbligo di riscatto per Enzo Le Fée, centrocampista ceduto ai Black Cats nel mercato invernale. Rimonta promozione: Mayenda e Watson decidono tutto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Sunderland vola in Premier League: sorride anche la Roma grazie a Le Fée

Argomenti simili trattati di recente

Premier League: colpo Champions dell'Aston Villa che vola al quarto posto. LIVE: Chelsea-Manchester United 0-0

Torna la Premier League questo venerdì 16 maggio, con due sfide entusiasmanti che inaugureranno la 37esima giornata del campionato inglese.

Calvo lascia la Juve e vola in Inghilterra, dimissioni imminenti: sarà il nuovo CEO di questo club di Premier League

Francesco Calvo sta per dire addio alla Juventus, con dimissioni imminenti che segnano un nuovo capitolo nella sua carriera.

Fine dell'incubo per il Sunderland: batte lo Sheffield United e torna in Premier League dopo otto anni

Dopo otto anni di battaglie e sacrifici, il Sunderland torna in Premier League, battendo lo Sheffield United.

Sunderland's Worst Ever Premier League Season

Video Sunderland's Worst Ever Premier League Season Video Sunderland's Worst Ever Premier League Season

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fine dell'incubo per il Sunderland: batte lo Sheffield United e torna in Premier League dopo otto anni

Lo riporta msn.com: A distanza di otto anni dalla retrocessione, il Sunderland torna in Premier League. Completata la rinascita dei Black Cats, che, dopo il doppio salto all`indietro.

Premier League, la terza squadra promossa è il Sunderland: battuto lo Sheffield United nella finale playoff

Da gianlucadimarzio.com: Nella finalissima di Wembley, è il Sunderland a conquistare l'ultimo posto in Premier League: battuto lo Sheffield United ...

VIDEO - Sunderland in finale playoff nel segno di Le Fée: arriva l'assist al 122'

Da ilromanista.eu: In extremis arriva il cross decisivo del centrocampista francese. In caso di promozione in Premier, scatterà l'obbligo di riscatto dalla Roma ...