Il sindaco di Rivolta d’Adda Sgroi arrestato per abusi sulle pazienti che visitava | in paese sgomento e poca voglia di parlare

Rivolta d’Adda è sotto choc dopo l’arresto del sindaco e medico Giovanni Sgroi, 70 anni, accusato di aver commesso abusi sulle pazienti durante le visite mediche. Il paese è in silenzio, sgomento e desideroso di chiarezza, mentre le autorità avviano le indagini su un episodio che scuote la comunità locale.

Rivolta d’Adda (Cremona), 24 maggio 2025 – La notizia dell’arresto del primo cittadino, nonché medico Giovanni Sgroi, 70 anni, sposato e con una figlia, da quattro anni numero uno del Comune, dopo la vittoria elettorale conquistata con il 53.5% dei voti alla guida della lista “Rivolta Dinamica” di area centrodestra strappando il municipio al centrosinistra in sella da dieci anni, è stata appresa come un fulmine a ciel sereno in Comune, ma anche tra le vie del borgo. Molti sussurri, ma poche grida per commentare le accuse di violenza sessuale su quattro pazienti e gli arresti domiciliari stabiliti giovedì dalla Giudic e per le indagini preliminari del tribunale di Milano Sara Cipolla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sindaco di Rivolta d’Adda Sgroi arrestato per abusi sulle pazienti che visitava: in paese sgomento e poca voglia di parlare

Altri articoli sullo stesso argomento

Giovanni Sgroi, arrestato il medico e sindaco di Rivolta d?Adda per violenza sessuale. «Abusi su almeno quattro pazienti»

Il medico e sindaco di Rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e abusi su almeno quattro pazienti.

Violenze sessuali su quattro pazienti: ai domiciliari Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d’Adda

Giovanni Sgroi, medico e sindaco di Rivolta d'Adda, è stato arrestato agli arresti domiciliari con l’accusa di aver violentato sessualmente quattro sue pazienti.

Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, arrestato per violenza sessuale su quattro pazienti

Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su quattro pazienti.

Rivolta d'Adda: i primi 100 giorni da sindaco di Giovanni Sgroi

Video Rivolta d'Adda: i primi 100 giorni da sindaco di Giovanni Sgroi Video Rivolta d'Adda: i primi 100 giorni da sindaco di Giovanni Sgroi

Cosa riportano altre fonti

Il sindaco di Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata; Giovanni Sgroi, arrestato il medico e sindaco di Rivolta d’Adda per violenza sessuale. «Abusi su almeno quattr; Cremona, abusi su 4 pazienti: arrestato medico-sindaco di Rivolta d'Adda; Arrestato Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d'Adda: avrebbe abusato di 4 donne durante visite mediche. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il sindaco di Rivolta d’Adda Sgroi arrestato per abusi sulle pazienti che visitava: in paese sgomento e poca voglia di parlare

Come scrive ilgiorno.it: La sua vice prende le redini dell’amministrazione comunale. La capogruppo di opposizione: attendiamo di avere al più presto un quadro chiaro della situazione. Sgroi nell’ottobre 2021 strappò il Comune ...

Rivolta d'Adda pormestarin Giovanni Sgroin kotiaresti

Segnala notizie.it: Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda, è stato sospeso dalla sua carica dopo che il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari. La decisi ...

Chi è Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda e medico arrestato per violenza sessuale sulle pazienti

Secondo fanpage.it: Giovanni Sgroi, medico classe 1955, è stato primario prima all'ospedale di Alzano Lombardo (2005-2011) e poi a quello di Treviglio (2011-2019) ...