il sequel dimenticato di terminator è così bello da far sembrare peggiori i film recenti

L’eredità di Terminator si amplia oltre i film, con la serie TV "Terminator: The Sarah Connor Chronicles" del 2008, che ha ridefinito il franchise. Questo sequel dimenticato è talmente coinvolgente da far sembrare i recenti film meno meritevoli, confermando quanto il mondo di Terminator possa ancora sorprendere e appassionare, offrendo un'esperienza unica e sorprendente.

