Il regista del film di Elden Ring Alex Garland è un grande fan del gioco | ecco quante volte l’ha finito

Il regista Alex Garland, noto per film come Ex Machina e Annihilation, è un grande fan di Elden Ring. Appassionato del gioco, lo ha completato numerose volte, dimostrando un'incredibile devozione. Ora, con il film live-action ufficialmente in produzione, Garland promette di portare la sua visione intensa e visivamente memorabile anche nel mondo di Elden Ring.

Il film live-action di Elden Ring è ufficialmente in lavorazione, e sarà diretto da Alex Garland, noto per opere cinematografiche intense e visivamente memorabili come Ex Machina, Annihilation e il recente Civil War. Ma oltre al suo talento dietro la macchina da presa, Garland ha qualcosa che potrebbe fare davvero la differenza per l’adattamento dell’acclamato action-RPG di FromSoftware: è un fan sfegatato del gioco. Durante una sessione AMA su Reddit, condotta insieme al collega Ray Mendoza, Garland ha svelato un dettaglio che ha fatto impazzire la community: ha completato Elden Ring sei volte e si trova al settimo ciclo di gioco, ovvero al “sesto Nuovo Gioco”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il regista del film di Elden Ring, Alex Garland, è un grande fan del gioco: ecco quante volte l’ha finito

