Il re della street art scandalizza Napoli

Nino Femiani sconvolge Napoli con le sue provocazioni artistiche, in una città dove il sacro e il profano si intrecciano. Tra i vicoli e le tradizioni, l’artista francese JR, re della street art e autoproclamato "artivisto urbano", sfida i confini culturali, diventando il protagonista di un nuovo capitolo tra innovazione e scandalo.

Nino Femiani Napoli, si sa, è una città sempre in bilico tra sacro e profano, tra il prodigio di San Gennaro e la trivialità sacrilega dei vicoli. E chi meglio di JR, artista francese, re della street art, che si definisce "artivisto urbano", faccia da poeta di banlieue e fama da star, poteva incollare sulla facciata del Duomo un' installazione che fa discutere, sorridere e arrabbiare? Il progetto " Chi sei, Napoli? " è un gigantesco collage di 606 volti napoletani, raccolti in quasi due anni di set fotografici tra Piazza Sanità, Fuorigrotta, Mergellina, Quartieri Spagnoli.

