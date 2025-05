Il PSG vince anche la Coppa di Francia e mette paura all’Inter | Luis Enrique vuole il Triplete

Il PSG conquista anche la Coppa di Francia, rafforzando la sua stagione di successi e mettendo in apprensione l'Inter. Con Luis Enrique deciso a conquistare il triplete, i parigini mostrano la loro forza battendo il Reims 3-0, grazie a una doppietta di Barcola e un gol di Hakimi. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa corsa trionfale.

Il PSG vince anche la Coppa di Francia, dopo la Ligue 1, e mette paura all'Inter: Luis Enrique vuole il Triplete. Reims battuto 3-0 con doppietta di Barcola e gol di Hakimi.

