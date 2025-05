Il Psg domina il Reims e vince la Coppa di Francia | tre avvisi all’Inter

Il Psg si impone con autorità sul Reims nella finale di Coppa di Francia, vincendo 3-0 allo Stade de France. A sette giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter a Monaco, la squadra parigina si prepara a conquistare un secondo titolo importante, dimostrando il suo dominio e pronti a lasciare il segno anche in Europa.

Il Psg domina la finale di Coppa di Francia allo Stade de France vincendo 3-0 con il Reims. Prossimo sabato ci sarà l’Inter in finale di Champions League. DOMINIO – A sette giorni esatti dalla finalissima di Champions League contro l’Inter a Monaco di Baviera, il Psg prova a vincere il secondo titolo dopo la Ligue 1: ossia la Coppa di Francia. Allo Stade de France c’è il Reims da superare. Non si tratta di un avversario insormontabile, visto che la squadra bianco-rossa ha chiuso il proprio campionato al terzultimo posto e si giocherà mercoledì il ritorno dello spareggio con il Metz della serie b francese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Psg domina il Reims e vince la Coppa di Francia: tre avvisi all’Inter

