Il premier Zhelyazkov rende omaggio al sepolcro del patrono bulgaro Cirillo a Roma, in occasione della festa dei santi Cirillo e Metodio, patroni della Bulgaria. Celebrata il 24 maggio, questa ricorrenza onora l'alfabeto cirillico e il patrimonio culturale, simboli di identità e istruzione legati alle lettere slave, risalenti al IX secolo, quando i due fratelli idearono l'alfabeto che ancora oggi rappresenta un pilastro della cultura bulgara.

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2025 Il 24 maggio la Bulgaria celebra i santi Cirillo e Metodio. La festa è dedicata all'alfabeto bulgaro, all'istruzione e alla cultura, e alle lettere slave. Nel secolo IX i due fratelli idearono l'alfabeto delle lingue slave, il cirillico, adottato con il passare degli anni da diversi popoli slavi in Europa. I fratelli Cirillo e Metodio furono canonizzati per la divulgazione in lingua protoslava della Bibbia, nonché per la diffusione del cristianesimo tra i popoli slavi nel Medioevo. 🔗 Leggi su Iltempo.it