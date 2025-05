Il pontificato di Leone Lo slancio per la pace tra fede e comunità

Il pontificato di Leone segna un nuovo slancio di speranza per la pace, unendo fede e comunità. Tra l’emozione dell’Habemus Papam e la sorpresa di un primo papa nordamericano, si aprono promesse e sfide che vanno ben oltre la Chiesa, influenzando il nostro tempo e il volto del mondo. Un periodo ricco di significati ancora da scoprire.

L’emozione dell’ Habemus papam, la sorpresa del primo papa nordamericano, le premesse e le promesse di un pontificato che si annuncia gravido di significati non solo per la Chiesa ma anche per tutto il mondo. E tra le tante parole che potrebbero dare il senso al periodo che ci accingiamo a vivere ce ne è una che pronunciata in questo momento appare quasi un grido nel deserto. È la parola pace. Ed è sulla pace "disarmata e disarmante" che si concentra l’inizio e la fine dell’ultima fatica letteraria di Antonio Preziosi, attuale direttore del Tg2 e giornalista Rai di grande esperienza, spesso in prima linea nel racconto dei fatti che più hanno contraddistinto la nostra epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il pontificato di Leone. Lo slancio per la pace tra fede e comunità

Papa Leone XIV avvia il suo Pontificato di pace

Papa Leone XIV inizia il suo pontificato con un messaggio di pace. Emozionato, riceve il Pallio e l’Anello del Pescatore dal cardinale Zenari e dal cardinale Tagle, segnando ufficialmente l’avvio del suo mandato.

Il Vaticano tesse la pace, Vance e Zelensky da Leone XIV. In 250mila alla messa di inizio pontificato

Il Vaticano tesse il suo ruolo di mediatore di pace, con figure come Vance e Zelensky presenti alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Comincia il pontificato di Leone XIV, la Puglia in piazza San Pietro: «Un grido di pace che ci scuote»

Comincia il pontificato di Leone XIV, un evento storico che riempie Piazza San Pietro di speranza e gioia.

