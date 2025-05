Il Ponte delle polemiche Salvini rilancia la sfida al Quirinale

Il ponte delle polemiche diventa scenario di battaglia politica: Salvini rilancia la sfida al Quirinale. La Lega propone che i controlli antimafia sul Ponte sullo Stretto siano equiparabili a quelli di grandi eventi come Expo e Olimpiadi, scatenando un acceso scontro sulle regole e sulla sicurezza, con un emendamento già pronto nel decreto Infrastrutture. La vicenda accende i riflettori sulle scelte strategiche e istituzionali del governo.

Uno scontro sulle regole che diventa un caso politico. Il caso nasce da qui: la Lega vorrebbe che i controlli antimafia per il Ponte sullo Stretto fossero come quelli applicati per Expo, Olimpiadi e Ponte Morandi. E su questo schema è già pronto l’emendamento da inserire nel decreto Infrastrutture per recuperare la misura espunta dal testo finale perché, secondo invece la presidenza della Repubblica, quelle procedure speciali "non sono affatto più severe" di quelle ordinarie in vigore. Ieri a tarda sera, fonti della maggioranza hanno assicurato "massima collaborazione istituzionale", ma qualcosa continua a non tornare, anzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Ponte delle polemiche. Salvini rilancia la sfida al Quirinale

Ponte sullo Stretto, scontro tra Salvini e Quirinale sui controlli antimafia: la norma salta dal decreto, la Lega rilancia con un emendamento

Il dibattito sul ponte sullo Stretto si scontra con le tensioni tra Salvini e il Quirinale. La Lega ripropone con un emendamento le norme sui controlli antimafia, rcontrando le preoccupazioni del Quirinale sul rischio di indebolire i controlli ordinari.

Ponte, Salvini rilancia: "Iter alle battute finali, nel 2032 sarà percorribile"

Il Ponte Salvini, prossimo all'approvazione finale, dovrebbe essere percorribile entro il 2032. Con l'iter in dirittura d’arrivo e l’attesa del via libera dal Cipess, il vicepremier Matteo Salvini guarda già oltre, sognando un futuro di collegamenti più efficaci, incluso il Ponte sullo Stretto.

"Pericoloso il referendum sulla cittadinanza": polemiche su Salvini mentre la Lega piccona di nuovo il governo

Il referendum sulla cittadinanza solleva polemiche infuocate, con Matteo Salvini che lancia un allerta: "è il più pericoloso".

Dl Ponte, Salvini: "Bisogna osare, l'hanno fatto Leonardo e Raffaello"

