Il pittore della casa di riposo commuove la città con i suoi volti imperfetti

Il pittore della casa di riposo commuove la città con i suoi ritratti imperfetti. Domenica 25 maggio, a Villa Imoletta a Quartesana, si conclude ‘StraVolti’, un progetto artistico nato quasi per caso, che ha emozionato e coinvolto molti. Ideato da Augusta Calzolari, animatrice di Villa Ilaria di Baura, questa iniziativa ha mostrato il valore dell’arte e della dignità attraverso volti autentici e imperfetti, sorprendendo e toccando il cuore della comunità.

Sarà Villa Imoletta, a Quartesana, a ospitare domenica 25 maggio la tappa conclusiva di 'StraVolti', un progetto artistico e umano nato quasi per caso ma capace di commuovere, coinvolgere e stupire. L'idea è di Augusta Calzolari, animatrice della residenza per anziani Villa Ilaria di Baura, che.

Il pittore della casa di riposo commuove la città con i suoi volti imperfetti

Domenica 25 maggio a Villa Imoletta, Quartesana, si conclude ‘StraVolti’, un progetto artistico nato quasi per caso e capace di emozionare.

