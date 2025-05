Il Piemonte approva la nuova legge per limitare il consumo di suolo

Il Piemonte approva una nuova legge per limitare il consumo di suolo, promuovendo la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Con questa iniziativa, il Consiglio regionale mira a tutelare l'ambiente e a favorire uno sviluppo più sostenibile, aggiornando normative fondamentali per un equilibrio tra crescita e tutela del territorio.

Una nuova legge per limitare il consumo di suolo in Piemonte. Il Consiglio regionale ha infatti approvato il disegno di legge che aggiorna e riattiva alcune disposizioni fondamentali per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La nuova legge.

