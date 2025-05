’Il pascià’ Romolo Gessi La sua vita vista da Quirico

Domenico Quirico, giornalista di rinomata credibilità, presenta il suo nuovo libro dedicato a Romolo Gessi, celebre esploratore ravennate. Attraverso la vita di Gessi, Quirico dipinge un affascinante quadro di avventure e scoperte nell'Africa dell'Ottocento. L'appuntamento è martedì 3 giugno alle 17 nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, un’occasione per scoprire il mondo di questo grande pascià.

Domenico Quirico è un giornalista dalla grande credibilità. Per ascoltarlo l’appuntamento è martedì 3 giugno alle 17, nella sala Dantesca della Biblioteca Classense, dove presenterà “Il pascià. L’avventurosa vita di Romolo Gessi, esploratore”, biografia del grande viaggiatore di origini ravennati (1831-1881). Una storia dimenticata che riporta alla luce un italiano che esplorò l’Africa e combatté gli schiavisti. L’incontro rappresenta l’ultimo appuntamento del ciclo di eventi legati alla mostra ’Il Genio Vagante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Il pascià’ Romolo Gessi. La sua vita vista da Quirico

Altre letture consigliate

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

Internazionali di Roma, Musetti dà spettacolo e batte Zverev in due set: la semifinale è sua

Lorenzo Musetti incanta il pubblico agli Internazionali di Roma, superando il tedesco Alexander Zverev in una straordinaria semifinale.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano

Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

Romolo Gessi: Discoverer of the White Nile | Explorer Biography | Explorer

Video Romolo Gessi: Discoverer of the White Nile | Explorer Biography | Explorer Video Romolo Gessi: Discoverer of the White Nile | Explorer Biography | Explorer

Su questo argomento da altre fonti

’Il pascià’ Romolo Gessi. La sua vita vista da Quirico. 🔗Approfondimenti da altre fonti