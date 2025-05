Il Parco del Catria e Nerone potrebbe salvare dal megaeolico

Il Parco del Catria e Nerone potrebbe rappresentare una soluzione contro il megaeolico, ancora solo una suggestione senza atti ufficiali. L’idea di un Parco Nazionale tra Pesaro Urbino, Perugia e Arezzo sta guadagnando consensi, attirando l’interesse di amministratori pubblici, e si configura come una proposta sempre più allettante per tutelare l'ambiente e promuovere un sviluppo sostenibile.

È solo una suggestione sinora, un pensiero (non è stato ancora prodotto nessun atto ufficiale), ma l’idea di realizzare un Parco Nazionale sull’Appennino, tra le provincie di Pesaro Urbino, Perugia e Arezzo sta diventando sempre più attraente e comincia ad interessare amministratori pubblici alla ricerca di forme di rilancio dei territori montani. Tutto questo si scontrerà anche con i megaprogetti eolici di cui oggi parliamo anche nel QN. "Un parco nazionale è lo strumento giusto (forse l’unico) per un rilancio unitario e coordinato del territorio – affermano i promotori del Parco Nazionale del Catria, Nerone e Alpe della Luna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Parco del Catria e Nerone potrebbe salvare dal megaeolico

Altre letture consigliate

Rapallo, vandali al parco: mobiletti per i libri distrutti e volumi incendiati

Vandali in azione al Parco delle Fontanine di Rapallo, dove sono stati distrutti mobiletti per i libri e alcuni volumi addirittura incendiati.

La Sugar Tax potrebbe entrare in vigore a luglio, Confindustria: "A rischio migliaia di posti di lavoro"

La proposta di introdurre la Sugar Tax a luglio suscita preoccupazioni tra gli imprenditori, con Confindustria che avverte del rischio per migliaia di posti di lavoro.

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare con la musica di Renato Torre. Questo autunno, un videoclip del brano inedito “Armonia della Natura” porterà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso i segreti e le bellezze di un territorio unico, celebrando i valori naturali che lo rendono così speciale.

“Parco Sì – Parco No” - Catria, Nerone, Alpe della Luna: il futuro delle aree appenniniche - Ep.1

Video “Parco Sì – Parco No” - Catria, Nerone, Alpe della Luna: il futuro delle aree appenniniche - Ep.1 Video “Parco Sì – Parco No” - Catria, Nerone, Alpe della Luna: il futuro delle aree appenniniche - Ep.1

Cosa riportano altre fonti

Il Parco del Catria e Nerone potrebbe salvare dal megaeolico; Un nuovo parco nazionale tra le province di Arezzo, Pesaro Urbino e Perugia: incontro per fare il punto; “Il Parco che non è”: a San Giustino un confronto pubblico sul futuro delle aree appenniniche; Udc e associazioni sempre più impegnate per la sentieristica. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Parco del Catria e Nerone potrebbe salvare dal megaeolico

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Rinnovato interesse da parte di alcuni amministratori per la proposta che è stata avversata da molti fino a ieri.

L'area verde abbandonata diventa un parco: folla in festa sulla Cassia

Da romatoday.it: Ha aperto il nuovo Parco dei Caduti sul Fronte Russo a Tomba di Nerone. Il municipio: "La presenza di una o più aree verdi in ogni quartiere del municipio rappresenta un passo fondamentale per il bene ...

Tomba di Nerone, inaugurato il rinnovato parco “Caduti sul Fronte Russo”

Come scrive vignaclarablog.it: Nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, a Tomba di Nerone ... permesso a tutti i presenti di poter ascoltare le loro parole). L’Assessore Ribera oltre ad aver messo in evidenza il desiderio del Municipio ...