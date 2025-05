Il Paradiso delle Signore 10 Simone Montedoro nel cast | che ruolo ha l’ex capitano Tommasi di Don Matteo

Simone Montedoro, noto per il ruolo dell'ex capitano Tommasi in Don Matteo, entra nel cast de Il Paradiso delle Signore 10, in programma su Rai 1 dal settembre 2025. Le riprese inizieranno il 26 maggio 2024, con nuovi ingressi, addii sorprendenti e colpi di scena che rivoluzioneranno la trama. La stagione promette grandi novità per gli amanti della serie, consolidando il cast con le nuove aggiunte.

Il Paradiso delle Signore 10 Simone Montedoro entra nel cast della decima stagione. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore arriverà su Rai 1 a settembre 2025, con le riprese che inizieranno il 26 maggio. Ci saranno nuovi ingressi nel cast, addii inaspettati e colpi di scena che cambieranno le dinamiche della soap. Non mancheranno nuovi personaggi e tra questi ci sarà Simone Montedoro nel cast de Il Paradiso delle Signore 10. L’attore è già apparso ultimamente in Don Matteo 14. Ma che ruolo avrà nelle nuove puntate? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10, che ruolo ha Simone Montedoro?. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Il Paradiso delle Signore 10 Simone Montedoro nel cast: che ruolo ha l’ex capitano Tommasi di Don Matteo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Paradiso delle Signore: fine stagione 9, riprese 10 e ingresso di Simone Montedoro da Don Matteo

Si è conclusa la nona stagione de Il Paradiso delle Signore, lasciando i telespettatori in attesa di nuove avventure.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni, Marcello e Adelaide si sposano?

Nella decima stagione de "Il Paradiso delle Signore", le tensioni e le emozioni si intensificano. Adelaide e Marcello sono pronti a coronare il loro sogno d'amore con un matrimonio.

Il cast de Il Paradiso delle signore 10: chi tornerà e chi dirà addio alla serie di Rai1

La decima stagione de "Il paradiso delle signore" si avvicina e le prime indiscrezioni sul cast iniziano a circolare.

Se ne parla anche su altri siti

Iniziano le riprese de Il Paradiso delle Signore 10: spoiler e nuovi attori nel cast

Da msn.com: Il Paradiso delle Signore 10, a breve partono le riprese: tutte le novità, gli anticipi e gli addi al cast nella prossima stagione.

Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni sul cast: Simone Montedoro possibile new entry

Riporta it.blastingnews.com: Il Paradiso delle signore 10 riparte a settembre con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta che verranno girati a partire dal 26 maggio. È questa la data scelta per il primo ciak della ...

Il Paradiso delle Signore, Simone Montedoro probabile new entry nel cast

Come scrive maridacaterini.it: Il Paradiso delle Signore Simone Montedoro. L'attore, amato Giulio Tommasi in Don Matteo, è impegnato a teatro con la commedia Tris di cuori.

MONTEDORO DA DON MATTEO AL PARADISO: SARÀ LUI IL NUOVO PERFIDO?- IL PARADISO DELLE SIGNORE 10