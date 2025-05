Il papà di Mattia ucciso a 14 anni | I due baby killer vittime come lui

Il 24 maggio 2025, a Misano Adriatico, i genitori di Mattia Ahmet, il quattordicenne ucciso in un agguato a Istanbul, hanno portato il dolore sulla terra natale del figlio. Tra lacrime e carezze sulla targa, hanno condiviso la loro sofferenza, ricordando come vittime di una tragica violenza non siano solo loro, ma anche i due giovani killer, altrettanto vittime di un destino crudele.

Misano Adriatico (Rimini), 24 maggio 2025 – La mano di mamma Yasemin che accarezza la targa con su scritto il nome del figlio, Mattia Ahmet. E le lacrime. I genitori del quattordicenne ucciso in un agguato al mercato di Istanbul nel gennaio scorso, ieri mattina sono arrivati a Misano per parlare ai ragazzi dell’ assurdità della violenza. Sono rimasti al mattino in palestra con gli studenti di terza media dell’istituto comprensivo, ascoltando canzoni rap sull’inclusione e la melodia del violoncello del maestro Christian Bellisario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il papà di Mattia, ucciso a 14 anni: “I due baby killer vittime come lui”

