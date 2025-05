Il nuovo polmone verde di Udine porta il nome di Anna Politkovskaja

L’area verde di Udine è stata intitolata ad Anna Politkovskaja, celebre giornalista russa. L’inaugurazione si è tenuta il 24 maggio alle 11, con la partecipazione del sindaco Alberto Felice De Toni, dell’assessore Ivano Marchiol e altri rappresentanti. Il nuovo “polmone verde” onora la memoria di Politkovskaja, simbolo di coraggio e giornalismo libero, contribuendo a valorizzare il verde pubblico della città.

