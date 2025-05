Il nucleare di quarta generazione | Entro il 2040 le nuove centrali

Entro il 2040, il nucleare di quarta generazione potrebbe rivitalizzare il settore energetico, passando dall'essere uno spettro del passato a una soluzione futura. Con investimenti mirati e un orizzonte di 5-10 anni, queste nuove centrali potrebbero offrire energia più sicura ed efficiente, ponendo il nucleare al centro del dibattito sulla transizione ecologica.

Le centrali atomiche tornano al centro del dibattito pubblico: non più come uno spettro del passato ma come una carta per il futuro. " Il nucleare di quarta generazione richiede un po’ di investimento e, ragionevolmente, da 5 a 10 anni per uno sviluppo sensato. Credo sia ragionevole dire che dal 2035-2040 queste macchine possano esserci. Adesso ce n’è una nel deserto del Gobi, fatta dai cinesi, però i costi sono elevati. Ovviamente con la ricerca i numeri calano", ha detto Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo Spa ed ex ministro della Transizione nel corso del convegno "Una transizione ecologica giusta e raggiungibile" organizzato da Estra in collaborazione con Qn Economia ad Arezzo, nel dibattito finale con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net