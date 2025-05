Il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia

Il Napoli riconferma il suo splendore:, grazie a una vittoria per 2-0 sul Cagliari, si laurea campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, due anni dopo l’ultimo successo. Con un punto di vantaggio sull’Inter all’ultimo turno, i partenopei hanno mostrato grande determinazione, portando a casa il titolo con le reti di McTominay e Lukaku, suscitando la gioia dei tantissimi tifosi.

Due anni dopo l'ultima volta, il Napoli si ripete ed è Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. I partenopei hanno mantenuto il punto di vantaggio sull'Inter ad una giornata dal termine battendo il Cagliari per 2-0 grazie alle reti siglate da McTominay e Lukaku, per la gioia dei tantissimi tifosi che hanno fatto esplodere lo stadio Maradona. IL NAPOLI STENDE IL CAGLIARI ED E' CAMPIONE D'ITALIA 20242025: Match senza storia al Maradona dove il Napoli non ha steccato l'appuntamento decisivo con il quarto scudetto.

Napoli campione d’Italia, è festa in città

Napoli celebra con entusiasmo il suo quarto scudetto conquistato grazie alla vittoria sul Cagliari. La città si anima di festa, da Fuorigotta al centro storico, mostrando l’orgoglio e la passione dei tifosi azzurri.

Napoli campione d'Italia se, tutte le combinazioni possibili per lo scudetto

Napoli e Inter si affrontano in un duello decisivo per lo scudetto, con tutte le combinazioni possibili ancora aperte.

Paradosso Caprile: in prestito dal Napoli al Cagliari, se perde è tecnicamente campione d'Italia

Il paradosso di Caprile al Cagliari diventa ancora più incredibile: se il Cagliari perde, il Napoli si laurea campione d’Italia.

Il Napoli è Campione d'Italia: noi lo celebriamo così

Riporta msn.com: Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto e il Corriere dello Sport è pronto a celebrarlo insieme a tutti i tifosi azzurri con una serie di iniziative straordinarie, da non perdere ...

Napoli campione d'Italia, la reazione della stampa estera

Scrive msn.com: La vittoria dello scudetto del Napoli trova ampio spazio sulle edizioni online dei principali quotidiani internazionali. Antonio Conte, Scott McTominay e Romelu Lukaku sono i più osannati dalla stampa ...

Perché Kvaratskhelia non è campione d’Italia col Napoli nonostante 5 gol: cosa dice il regolamento

fanpage.it scrive: Kvicha Kvaratskhelia ha giocato 17 partite e segnato 5 gol con il Napoli nella stagione 2024-2025, ma nonostante ciò non può essere considerato Campione ...

Napoli campione d’Italia, dall’attesa alla gioia per lo Scudetto: la lunga festa della città