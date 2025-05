Il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Bergamo | ad Astino in ricordo di Tremaglia poi la visita in Accademia Carrara

Sabato 24 maggio, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha trascorso una giornata a Bergamo, visitando il Monastero di Astino in ricordo di Marzio Tremaglia e successivamente l’Accademia Carrara. Un evento che ha unito memoria e cultura, arricchendo la giornata di appuntamenti significativi per la città e il settore artistico- culturale bergamasco.

Bergamo. Una giornata a tinte bergamasche sabato 24 maggio per il ministro della Cultura Alessandro Giuli. In mattinata il ministro si è recato al Monastero di Astino, dove ha partecipato all’evento in ricordo di Marzio Tremaglia (1958-2000) a 25 anni dalla sua scomparsa. Ad Astino era presente anche il presidente del Senato della Repubblica Italiana Ignazio La Russa. Il ministro Giuli al monastero di Astino con l'onorevole Andrea Tremaglia, figlio di Marzio. Foto Lara Magoni + “Oggi Bergamo ha celebrato non solo il ricordo di un suo figlio – dichiara l’onorevole di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia, figlio di Marzio -, ma la forza viva delle sue idee. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli a Bergamo: ad Astino in ricordo di Tremaglia, poi la visita in Accademia Carrara

