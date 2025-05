Il Milan vince col Monza e sale al settimo posto Domani tifa Udinese

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Monza, battendolo 2-0 nel secondo tempo e salendo al settimo posto in classifica. La partita si è giocata in un San Siro con alcuni seggiolini vuoti e una Curva Sud in protesta, ma i rossoneri hanno dimostrato carattere e determinazione, portando a casa tre punti fondamentali in vista del prossimo impegno.

Vittoria del Milan che batte il Monza 2-0 con i gol nel secondo tempo. I rossoneri salgono momentaneamente al settimo posto. VITTORIA E SETTIMO POSTO – In un San Siro con diversi seggiolini vacanti e con una Curva Sud in perenne protesta (coreografia umana per formare la scritta "Go Home"), va in scena Milan-Monza. Si tratta dell'ultima giornata di campionato per entrambe le squadre. La partita è accompagnata dalla contestazione del tifo organizzato rossonero davanti a casa Milan. Il primo tempo è abbastanza noioso, con un Milan decisamente sottotono.

Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye.

Coppa Italia, vince il Bologna: battuto il Milan con gol di Ndoye

Il Bologna ha trionfato nella Coppa Italia 2024-2025, sconfiggendo il Milan 1-0 grazie a un gol decisivo di Ndoye.

Il Bologna fa la storia: vince la Coppa Italia dopo 51 anni. Sprofondo Milan. Il gol vittoria è di Ndoye

Il Bologna scrive un nuovo capitolo della sua storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa.

Trofeo Silvio Berlusconi: it's a win! | Monza 1 (5-6 pen) 1 AC Milan | Highlights

