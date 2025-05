Il Milan per tutti | debutta a San Siro la prima app per l’audiodescrizione

Il Milan per tutti debutta a San Siro con 'Connect Me Too', la prima app di audiodescrizione pensata per rendere lo stadio accessibile a tutti. Sviluppata con partner tecnologici e di progetto, questa innovativa iniziativa offre un'esperienza inclusiva durante il match Milan-Monza, dimostrando l’impegno del club per l’accessibilità e l’inclusione.

Sviluppata e collaudata al fianco di partner tecnologici e di progetto, ecco il debutto a San Siro dell'app 'Connect Me Too' per Milan-Monza 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Il Milan per tutti”: debutta a San Siro la prima app per l’audiodescrizione

