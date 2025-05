Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza tifosi delusi

Il Milan conclude una stagione deludente vincendo 2-0 contro il Monza, ormai retrocesso. Nella ripresa, Gabbia e Joao Felix trovano il gol, ma l'incontro si svolge in un'atmosfera surreale, con i tifosi della Curva Sud che mostrano un chiaro messaggio di disapprovazione, evidenziando delusione e tensione in una partita ormai priva di obiettivi.

Le reti nella ripresa di Gabbia e Joao Felix MILANO - Il Milan chiude il suo deludente campionato superando in casa il già retrocesso Monza per 2-0. Una partita inutile per entrambe e giocata in un clima surreale, con i tifosi della Curva Sud che hanno composto l'inequivocabile scritta "Go home" con 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza, tifosi delusi

