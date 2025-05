Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza tifosi delusi

Il Milan termina la stagione con una vittoria di misura 2-0 contro il Monza, già retrocesso. La partita si gioca in un clima surreale, con i tifosi della Curva Sud che esprimono delusione con uno striscione "Go home" prima di lasciare lo stadio. Risultato finale: una stagione deludente per i rossoneri, con i tifosi ormai sfiduciati e pochi entusiasmi, evidenziando il disappunto generale.

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan chiude il suo deludente campionato superando in casa il già retrocesso Monza per 2-0. Una partita inutile per entrambe e giocata in un clima surreale, con i tifosi della Curva Sud che hanno composto l’inequivocabile scritta “Go home” con le loro sagome prima di lasciare gli spalti dopo circa un quarto d’ora, in segno di protesta nei confronti della società. Non sono mancati cori contro la proprietà, con annessi inviti a vendere e a rassegnare le dimissioni. Fin dal pomeriggio, migliaia di supporter si erano intanto radunati davanti a Casa Milan per esporre uno striscione contro l’intera dirigenza e intonare cori di contestazione, così come altri di apprezzamento nei confronti di Paolo Maldini e del mai dimenticato ex presidente Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza, tifosi delusi

Il Milan conclude una stagione deludente vincendo 2-0 contro il Monza, ormai retrocesso. Nella ripresa, Gabbia e Joao Felix trovano il gol, ma l'incontro si svolge in un'atmosfera surreale, con i tifosi della Curva Sud che mostrano un chiaro messaggio di disapprovazione, evidenziando delusione e tensione in una partita ormai priva di obiettivi.

Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza, tifosi delusi

Il Milan termina la stagione con una vittoria 2-0 contro il Monza, ormai retrocesso, in una partita inutile e con un clima surreale.

Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza, tifosi delusi

Il Milan termina la stagione battendo 2-0 il Monza, ormai retrocesso, in equilibrio tra delusione e silenzio.

Se ne parla anche su altri siti

Il Milan chiude la stagione battendo 2-0 il Monza, tifosi delusi

Lo riporta iltempo.it: MILANO (ITALPRESS) – Il Milan chiude il suo deludente campionato superando in casa il già retrocesso Monza per 2-0. Una partita inutile per ...

Il Milan chiude la stagione con una vittoria: Gabbia e Joao Felix in goal contro il Monza. Ma San Siro contesta

Si legge su msn.com: Il Milan chiude la stagione 2024/25 con una vittoria ai danni del Monza e frutto delle reti di Gabbia, intorno all`ora di gioco, e di Joao ...

Milan chiude con una vittoria amara: 2-0 al Monza tra contestazioni e addii

Secondo milanosportiva.com: Il Milan batte il Monza 2-0 ma resta fuori dall’Europa. Contestazioni dei tifosi e incertezze sul futuro del club.

BRASILIANO litiga di NUOVO per strada