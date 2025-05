Il Milan chiude con una vittoria un’annata complicata 2-0 al Monza in un clima di contestazione

Il Milan chiude un'annata complicata con una vittoria per 2-0 contro il Monza, ormai retrocesso. In un contesto di contestazione e tensione, i tifosi della Curva Sud hanno lasciato un messaggio chiaro, accompagnando una prestazione che, seppur superiore, non ha potuto nascondere le difficoltà vissute durante il campionato. Una fine amara per una stagione deludente.

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan chiude il suo deludente campionato superando in casa il già retrocesso Monza per 2-0. Una partita inutile per entrambe e giocata in un clima surreale, con i tifosi della Curva Sud che hanno composto l’inequivocabile scritta “Go home” con le loro sagome prima di lasciare gli spalti dopo circa un quarto d’ora, in segno di protesta nei confronti della società. Non sono mancati cori contro la proprietà, con annessi inviti a vendere e a rassegnare le dimissioni. Fin dal pomeriggio, migliaia di supporter si erano intanto radunati davanti a Casa Milan per esporre uno striscione contro l’intera dirigenza e intonare cori di contestazione, così come altri di apprezzamento nei confronti di Paolo Maldini e del mai dimenticato ex presidente Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Il Milan chiude con una vittoria un’annata complicata, 2-0 al Monza in un clima di contestazione

