Il messaggio di Papa Leone | i pontefici passano la Curia rimane

Il messaggio di Papa Leone XVI ribadisce la centralità della Curia Romana: “I Papi passano, ma la Curia rimane”. Durante la sua prima udienza nell’Aula Paolo VI, il Papa ha voluto sottolineare l’importanza di unire pace e unità tra i membri della Santa Sede, evidenziando la stabilità e la continuità dell’istituzione ecclesiastica nel tempo.

Città del Vaticano, 24 mag. (askanews) - Un messaggio di pace e unità quello indirizzato da Papa Leone XVI alla Curia Romana: "i Papi passano, ma la Curia rimane". Era la sua prima udienza nell'Aula Paolo VI con gli Officiali della Curia Romana, i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e del Vicariato di Roma. Un'opportunità per ringraziarli, ha detto, ma è stata anche occasione di costruire quei punti di cui ha parlato fin dal suo primo discorso, andando oltre le relazioni a volte difficili della Curia con Papa Francesco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Rabbino Capo di Roma accoglie il messaggio di dialogo del nuovo Papa Leone XIV

Il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha accolto con favore il messaggio di dialogo inviato da Papa Leone XIV, in occasione della sua recente elezione a Pontefice.

Il Rabbino Capo riceve messaggio di Papa Leone XIV per stimolare dialogo interreligioso

Il Rabbino Capo di Roma ha ricevuto un significativo messaggio da Papa Leone XIV, mirato a promuovere il dialogo interreligioso.

Papa Leone XIV: il volume di Saverio Gaeta sul messaggio di pace dell’8 maggio e il nuovo pontefice USA

...segnato l'epoca di Papa Leone XIV, il nuovo pontefice degli Stati Uniti. Saverio Gaeta, nel suo volume, esplora il profondo messaggio di pace di quella storica giornata, evidenziando l'importanza di un rinnovato dialogo e unità nella Chiesa cattolica.

Il primo discorso del nuovo Papa Leone XIV

Video Il primo discorso del nuovo Papa Leone XIV Video Il primo discorso del nuovo Papa Leone XIV

