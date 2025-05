Il Marsiglia toglie De Zerbi dal mercato | "Resterà tutte le parti allineate"

Il Marsiglia ha ufficialmente escluso De Zerbi dal mercato, affermando che “resterà tutte le parti allineate”. Dopo le numerose speculazioni sul futuro dell’allenatore, la società ha deciso di fare chiarezza con un comunicato ufficiale, mettendo fine alle voci e confermando il suo impegno nei confronti del tecnico.

Mentre impazzano le voci sul futuro del proprio allenatore, il Marsiglia ha voluto fare chiarezza e lo ha fatto con un comunicato pubblicato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

De Zerbi non nasconde le sue ambizioni col Marsiglia e rivela: «La finale di Champions? Guarderò un film su Netflix»

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, non nasconde le sue ambizioni mentre il club si prepara a concludere la stagione.

De Zerbi festeggia con gli ultras del Marsiglia fino all’alba: va in strada con un fumogeno in mano

Roberto De Zerbi ha vissuto una notte indimenticabile a Marsiglia, unendo la sua passione per il calcio ai festeggiamenti degli ultras dopo la qualificazione in Champions League.

Il Marsiglia toglie De Zerbi dal mercato: "Resterà, tutte le parti allineate"

Roberto De Zerbi sulla panchina del Marsiglia anche la prossima stagione: la nota del club

Marsiglia, De Zerbi resterà l'allenatore del club. Il comunicato ufficiale

